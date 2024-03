Aria come attrattore turistico: San Giovanni Rotondo ospita "Ariosa, il festival" dedicato a sport, ricerca e benessere. Il programma

L'aria come attrattore turistico: San Giovanni Rotondo punta tutto sul terzo elemento e ospita "ARIOSA, il festival che si dà delle arie", in programma venerdì 19, sabato 20 e domenica 21 aprile. La città, meta del turismo religioso in Puglia, ha presentato il programma del festival a Bari in occasione della decima edizione di BTM Italia, fiera internazionale del turismo. La salubrità dell’aria di montagna, che nel 1916 spinse Padre Pio, affetto da problemi polmonari, a trasferirsi a San Giovanni Rotondo per gli effetti benefici riscontrati durante un breve soggiorno, ispira un progetto che esalta un elemento invisibile, ma vitale.

Il Festival: 4 aree tematiche

Il festival è articolato in quattro aree tematiche: salute, sport e benessere; volo; arte; tesori nascosti. L’aria è il comune denominatore delle molteplici attività di ARIOSA: mongolfiere, droni, discipline olistiche per il benessere del corpo e dello spirito, birdwatching, una maratona, un convegno con l’IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza dedicato alla ricerca sulle patologie polmonari, installazioni artistiche, performance musicali, osservazioni astronomiche.

“L’aria è impalpabile, ma genera degli effetti: scompiglia i capelli, gonfia le vele, sposta gli oggetti e crea sensazioni. Riuscire a visualizzare il concetto dell’aria è una sfida– ha detto Ester Fracasso, project manager di Pugliaidea e ideatrice di ARIOSA, illustrando il concept del festival e le attività -. Con ‘Ariosa’, l’aria, nelle sue diverse accezioni e declinazioni, diventa un attrattore turistico del territorio. Può rappresentare un tassello del prodotto turistico. Attraverso l'arte, lo sport, il benessere, la salute, la scoperta e il volo, sensibilizziamo il pubblico su un argomento di stretta attualità: l’importanza della qualità dell’aria, che a San Giovanni Rotondo è invidiabile”.

San Giovanni Rotondo, sede dell’Aviosuperficie del Gargano, è ‘Città dell’Aria’, componente del Consiglio direttivo dell’associazione che riunisce Comuni italiani strategici per il settore aeronautico, aeroclub e avio club, nata nel 2021 per favorire lo sviluppo del volo da diporto e sportivo.

In platea, nell’Arena della Fiera del Levante, era presente anche Graziano Ercolino, dell’Associazione Gargano Volo.

“È un evento fortemente legato alla nostra identità – ha affermato il sindaco di San Giovanni Rotondo Michele Crisetti -. Quando si parla di qualità dell’aria, si fa riferimento anche agli aspetti di carattere sanitario. San Giovanni Rotondo ospita un presidio di tutela della salute e di ricerca scientifica che rappresenta un’eccellenza a livello nazionale e internazionale. Se non avessimo avuto l’aria buona, probabilmente San Giovanni Rotondo non sarebbe quello che è oggi: Padre Pio, forse, sarebbe andato altrove. È un elemento che si incastona nella nostra tradizione. Grazie all’aviosuperficie, atterrano a San Giovanni Rotondo ultraleggeri dal Nord Italia e dall’estero, un segmento turistico da valorizzare. Un festival dedicato all’aria, dunque, è perfettamente in linea con la nostra mission di città di San Pio. Ariosa non è un evento fine a se stesso. Dietro c’è l’identità di una città che, in linea con le proprie tradizioni, riesce ad ampliare la propria offerta”.