Nei pressi della stazione arriva la panchina "mangia" inquinamento: ripulisce l'aria e la raffredda. Così migliora la qualità di ciò che si respira

Un “City tree” a largo Sorrentino, all’altezza dell’ingresso del parco Rossani. Sarà installata nelle prossime settimane e durerà fino al 2024 una panchina del tutto particolare, che avrà il compito di ripulire l’aria, riducendo il fenomeno dell’isola di calore. Il progetto è dell’associazione “Save the Planet APS” e sarà messo a disposizione gratuitamente del Comune di Bari.

Cos'è il City Tree



Sopra la panchina sarà montato un pannello con delle colture di muschio dotate di foglie dalla superficie più grande rispetto a qualsiasi altra pianta. Questo permetterà di catturare una maggiore quantità di fattori nocivi ed offrire, così, una risposta all’inquinamento. Secondo la Green City Solutions, l’azienda di Berlino che produce CityTree, la panchina “verde” farebbe le veci di ben 275 alberi veri. Il CityTree quindi è una combinazione di arredo urbano e biofiltro, essendo caratterizzata da una tecnologia complessa che include un bioalgoritmo all’interno.

A cosa serve?



Sono quattro i passaggi di cui si occupa questo particolare arredo urbano: l’aria calda e sporca viene aspirata dalle ventole integrate. Scorre attraverso le stuoie verticali di muschio e viene pulita e raffreddata durante il processo. L’aria pulita e fresca fuoriesce nell’ambiente attraverso il design ecologico dell’ombreggiatura. I sensori integrati controllano la fornitura di muschio e misurano le prestazioni e i dati ambientali in tempo reale. «Il progetto, in sostanza, oltre a svolgere un’importante funzione ecologica, si pone quale strumento di educazione alla cittadinanza, attraverso la comunicazione dei dati che l’associazione proponente fornirà al Comune di Bari», si legge nell’atto con il quale il Comune dà il via libera all’iniziativa. Simili arredi sono presenti in metropoli come Parigi, Hong Kong, Oslo, Bruxelles, Londra e Dresda.

Un metodo per migliorare l'aria che si respira



«Il muschio – si legge ancora nell’atto - ha la proprietà naturale di legare e metabolizzare le polveri sottili. Inoltre, i muschi raffreddano l’aria circostante facendo evaporare l’acqua sulla loro enorme superficie fogliare. Queste capacità possono essere utilizzate in modo ottimale per migliorare la qualità dell’aria locale e rendere il muschio un filtro per polveri sottili sostenibile e rigenerativo con un effetto di raffreddamento localizzato. Persino nei capannoni industriali CityTree pulisce l’aria fino a 10.000 persone all’ora». La particolare panchina è in grado di ridurre l’inquinamento da polveri sottili nelle immediate vicinanze fino all’82 per cento. Nelle giornate calde, il CityTree può raffreddare la temperatura nelle immediate vicinanze fino a 4°C.



Save The Planet si farà carico per la durata del progetto delle spese di alimentazione elettrica del City Tree. Il Comune dovrà sopperire per il periodo del progetto alla sola manutenzione ordinaria, ossia il riempimento (solitamente settimanale) del serbatoio di acqua da 800 litri. La piazza di Bari individuata è quella di largo Sorrentino, davanti all’ingresso del parco Rossani, in modo da “creare un’area di sosta di prolungamento del parco e di connessione con la stazione ferroviaria”, si legge infine nell’atto.

