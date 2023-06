Vigile del fuoco in fin di vita dopo la rissa, fermato un buttafuori: le condizioni del pompiere sono gravissime

È un giovane di 28 anni, nato in Italia da genitori albanesi, residente a Fano, il buttafuori fermato ieri sera per il pestaggio del vigile del fuoco Giuseppe Tucci, 34 anni di Foggia, fuori da un locale da ballo di Miramare di Rimini.

Le indagini della squadra mobile della questura di Rimini, coordinata dal sostituto procuratore Davide Ercolani, hanno portato all'individuazione del 28enne dipendente del locale appena le condizioni del pompiere si sono aggravate. Tucci è ricoverato e il bollettino medico parla di morte cerebrale.

L'accusa

Per ora, il 28enne che lavora da anni nella sicurezza dei locali in Riviera è in stato di fermo con l'accusa provvisoria di lesioni gravissime, ma la situazione è in evoluzione.

«Sono in attesa delle notifiche ufficiali - ha detto l'avvocato Maione - ieri sera verso le 18 sono stato convocato in questura a Rimini per il fermo del mio cliente, col quale però non ho potuto parlare. È una vicenda ancora tutta da chiarire nella dinamica e nelle circostanze che hanno portato a un così grave epilogo».