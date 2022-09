Ferì il buttafuori che gli aveva chiesto il green pass in discoteca: condannato a 10 anni

Una condanna pesante di più di 10 anni. Avrebbe ferito con due colpi di pistola, dopo averlo picchiato, un buttafuori della discoteca Demodè di Modugno (Bari) perché non gli aveva permesso di entrare nel locale senza green pass (fino all'inverno scorso obbligatorio per le norme Covid).

La condanna

La gup del Tribunale di Bari Paola Angela De Santis ha condannato alla pena di 10 anni e 8 mesi di reclusione il pregiudicato barese 45enne Giovanni Gualberti, tuttora detenuto in carcere per questa vicenda, imputato per tentato omicidio pluriaggravato dai futili motivi e dal metodo mafioso.

La vicenda risale al 14 novembre 2021. Per Gualberti, ritenuto affiliato al clan Strisciuglio, i pm Marcello Quercia e Fabio Buquicchio avevano chiesto la condanna a 14 anni di reclusione. La sentenza è stata emessa al termine di un processo celebrato con il rito abbreviato.