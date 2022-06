Riconosce il ladro che cerca di entrargli in casa e lo contatta sui social: «Bravo, torna quando vuoi»

Un uomo ha tentato di entrare in casa di un imprenditore foggiano per commettere un furto, GianMichele Romano, che - avendolo riconosciuto attraverso i filmati delle videocamere di sorveglianza, il giorno dopo ha scritto in privato su Facebook al presunto ladro.

Il video sui social

L'imprenditore ha anche pubblicato sulla sua pagina Facebook il video delle telecamere di sicurezza che hanno immortalato il ladro che lui chiama Carlo mentre cerca di entrare in casa sua. «Gli ho scritto in privato su Facebook - racconta GianMichele - inviandogli anche il video di quello che stava cercando di fare. Gli ho scritto "bravo Carlo torna quando vuoi magari ti aiuto io ad aprire la porta", per fargli capire che io so chi è lui».

APPROFONDIMENTI FOGGIA Furti di auto di grossa cilindrata ed estorsione: sei arresti SURBO Ladri di notte nella ditta di marmi, rubato un camion con la gru MONTERONI Ladri in casa e inseguimento in tangenziale: è caccia alla Bmw...

Secondo l'imprenditore «se tutti noi scriviamo a quelli come Carlo e gli togliamo la maschera forse questa gente inizierà ad avere paura. Foggia ha 23.000 denunce ma alla fine sono sempre gli stessi, perché un ladro esce ogni giorno per andare a rubare, quindi alla fine saranno un centinaio di poveracci».