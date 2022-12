Rapina ai danni delle guardie giurate che portavano il denaro in banca: un ferito

Una rapina è stata commessa questa mattina nel Foggiano, ai danni di due guardie giurate della ditta Cosmopol che stavano per consegnare denaro contante alla Banca Popolare di Milano a San Marco in Lamis.

Ferito un vigilante

Nei momenti di concitazione una delle due guardie giurate è stata ferita in modo non grave al capo, probabilmente con il calcio di una pistola. Stando ad una prima ricostruzione dell'accaduto, verso le 10 il furgone portavalori si è fermato nei pressi della banca. Poco dopo è stato affiancato da una Giulietta dalla quale sono scesi due rapinatori, pare armati di pistola. Gli stessi hanno circondato uno dei due vigilanti che stava materialmente trasportando i sacchi contenenti i soldi: gli hanno portato via la pistola e colpito al capo.

Bottino da quantificare

Sembrerebbe che i malviventi siano riusciti a portar via un sacco con le banconote per poi fuggire a bordo dell'auto. L'altra guardia giurata alla guida del mezzo blindato ha tentato invano di inseguirli per qualche centinaia di metri. Sul posto i carabinieri per i primi rilievi, tra cui l'acquisizione dei filmati delle telecamere a circuito chiuso dell'istituto di credito.