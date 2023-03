Un isolotto delle isole Tremiti intitolato a Lucio Dalla: la decisione della giunta

Un isolotto delle Tremiti intitolato a Lucio Dalla. È la decisione presa in queste ore dalla giunta comunale dell’arcipelago pugliese dove il grande artista, amante del mare, trascorreva spesso le vacanze nella sua villa estiva. L'isolotto individuato si trova tra San Domino e l'isola del Cretaccio: il luogo più amato che il cantautore più amato poteva ammirare dal terrazzo di casa. La richiesta del Comune verrà inoltrata alla Prefettura di Foggia e alla Capitaneria di Termoli. L'iter verrà avviato al più presto e dovrà arrivare anche il via libera dell'Istituto Idrogeografico di Genova. Da quel momento con lo "Scoglio di Lucio Dalla" il nome del musicista sarà anche su tutte le carte nautiche.

La nascita del museo e la villa di Dalla affittata ai turisti

La decisione dell'intitolazione arriva proprio il 4 marzo, il giorno della nascita di Dalla che oggi avrebbe compiuto 80 anni e rappresenta la volontà del Comune di non dimenticare il suo cittadino onorario più celebre. Ma non finisce qui perché altre iniziative sono all'orizzonte. Negli ultimi mesi altri passi in avanti sono stati fatti per l'attesa nascita del museo in un'area situata di fronte alla sua villa sull'isola di San Nicola , mentre la famiglia di Dalla sta lavorando per aprire già da quest'estate le porte delle due residenze ai turisti che vorrebbero villeggiare lì. La decisione degli eredi, infatti, è quella di valorizzare gli immobili affidandone la gestione a un gruppo molisano.