Bandiere Blu 2023: Puglia in cima alla classifica Ecco tutte le località vincitrici

Isole Tremiti, Polignano a Mare, Castellaneta, Carovigno e la nuova premiata, Gallipoli. Sono solo alcune delle ventidue località della Puglia che hanno ottenuto la bandiera blu nel 2023. Al secondo posto della classifica tra le regioni in Italia, dopo la Liguria che ne ha agguantate 32.

È la 37esima edizione per i riconoscimenti assegnati ogni anno dalla Ong danese Fee (Foundation for Environmental Education) ai comuni rivieraschi e agli approdi turistici apprezzati per la qualità delle acque ma anche per i servizi offerti ai residenti e ai visitatori. La Bandiera Blu è un riconoscimento internazionale, istituito nel 1987 nell'Anno europeo dell'Ambiente, assegnato ogni anno in 49 Paesi, con il supporto delle due agenzie delle Nazioni Unite: il programma ONU per l'ambiente e l'organizzazione mondiale del turismo.

Scopri tutte le località pugliesi con le bandiere blu provincia per provincia