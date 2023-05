Storia, cultura e leggenda: così le Tremiti diventano più attrattive. E ora c'è anche una legge per migliorare la qualità della vita

Le Isole Tremiti, in provincia di Foggia, come luogo di libertà, integrazione europea, memoria, cultura, incanto e leggenda. Questo nella proposta di legge approvata all'unanimità questa mattina nel Consiglio regionale della Puglia. La legge, portata in Consiglio da Amati, Piemontese, Campo e Caracciolo in memoria di Peppino Calabrese - sindaco delle Isole Tremiti scomparso di recente - ha come obiettivo quello di migliorare la qualità della vita e gli indicatori di attrazione dell'arcipelago.

Vari gli interventi

A partire dallo sviluppo al miglioramento della mobilità pubblica per facilitare l'accessibilità ai luoghi di maggiore interesse dell'arcipelago, eventi internazionali di studio, informazione e divulgazione sul tema dell'energia come strumento di prosperità, sicurezza ambientale e pace. Nella proposta è previsto anche un evento di almeno tre giorni riservato a 257 giovani pugliesi, oltre ad altri 20 proveniente dalle altre Regioni italiane e altri 23 giovani dal resto d'Europa.