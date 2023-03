Guasto al motore del traghetto: bloccati i collegamenti con le Isole Tremiti. Perché

Bloccati oggi i collegamenti via mare tra il porto di Termoli e le Isole Tremiti (Foggia) a causa di problemi al traghetto "Santa Lucia". Ieri pomeriggio - 24 marzo - la motonave merci e passeggeri, salpata dalla città molisana, poco prima di raggiungere lo scalo di San Domino ha avuto problemi con gli idrojet dei motori dove è rimasto incastrato materiale vario tra cui cime e catene. Dopo circa un'ora circa l'attracco al porticciolo di San Domino.

Le operazioni di sbarco dei passeggeri sono avvenute nel tardo pomeriggio. "Il Santa Lucia" è ripartito ieri alle 19.30 dalle Tremiti per rientrare nel porto di Termoli dove oggi è rimasto fermo per le verifiche dei danni. Si sta lavorando per liberare l'idrogetto dal materiale aspirato da un motore. La Capitaneria di Porto ha disposto verifiche al traghetto.