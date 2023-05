Puglia, avvistato un esemplare di foca monaca: la conferma del Cnr

Un esemplare di foca monaca è stato avvistato a Marina di Lesina, in provincia di Foggia. A confermarlo, Lucrezia Cilenti del Cnr. Si tratta di un evento importante, che segue alcuni avvistamenti avvenuti al largo delle coste pugliesi anche negli anni passati perché la foca monaca è una specie a lungo considerata estinta e poi, anche in seguito a questi avvistamenti, riclassificata come in via d'estinzione.

Il precedente

Nel Gargano, l'ultimo avvistamento risale a oltre sessant'anni fa alle Isole Tremiti. Attualmente la popolazione di foca monaca conta circa 500 esemplari, concentrati in due siti adatti alla riproduzione, uno nell’Atlantico e l'altro nel Mediterraneo.