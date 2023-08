Sub scomparso in mare: ricerche da ieri pomeriggio, nessuna novità

Sono andate avanti anche per parte della notte le ricerche alle Isole Tremiti (provincia di Foggia) di un sub di Termoli immersosi in mare alle Diomedee, intorno alle 17 di ieri, e non più visto riemergere. Poco dopo è stato dato l'allarme, con l'avvio delle ricerche da parte della Capitaneria di Porto assieme ai sub delle scuole di diving delle Tremiti. Il termolese, molto conosciuto, un sub esperto, era solito immergersi non solo alle Diomedee ma anche a Termoli.

Le ricerche

L'uomo al momento dell'immersione - secondo una prima ricostruzione - era con un amico. Sul posto gli ufficiali della Guardia costiera e i Carabinieri.