Uomo morto sul lungomare: identificato il cadavere

Ieri, sul lungomare di Palese, un 73enne di Bari è stato ritrovato morto. La sorella, preoccupata per l'uomo scomparso, aveva iniziato a cercarlo. La donna, inontrando per la strada una pattuglia dei carabinieri, ha chiesto aiuto. Dopo aver spiegato la situazione alle forze dell'ordine, gli agenti hanno mostrato la foto del 73enne alla donna, permettendo l'identificazione del morto.

Le indagini

La Procura di Bari, che coordina le indagini affidate alla polizia di Stato, ha disposto l'autopsia per stabilire la causa esatta del decesso. Non è escluso, però, che l'anziano abbia avuto un malore improvviso mentre stava nuotando ed è annegato. Secondo quanto emerso finora, l'uomo era andato in spiaggia. Alcuni bagnanti lo avrebbero visto cambiarsi ed entrare in acqua. Poco dopo è stato ritrovato il suo corpo e i soccorsi prestati dal personale sanitario del 118 si sono rivelati inutili. Sul posto è intervenuto anche il personale della capitaneria di porto.