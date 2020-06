Agguato a colpi di pistola davanti al commissariato di Polizia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si sono avvicinati al portone e hanno esploso diversi colpi di pistola contro un uomo che, dalle prime informazioni raccolte, stava raggiungendo il commissariato di Polizia per ottemperare all'obbligo di firma. E' accaduto questa mattina a Cerignola , in provincia di Foggia.L’uomo - illeso - è riuscito a scappare, rifugiandosi in una stradina laterale che si trova proprio accanto alla stazione di polizia. Una minaccia? Un regolamento di conti? Sarà la Polizia a ricostruire l'accaduto, cercando di individuare i sicari, che a quanto pare avrebbero utilizzato una mitraglietta. L'agguato è avvenuto alla presenza di diversi testimoni che hanno riferito di aver udito uno scoppio e poi una raffica di colpi.