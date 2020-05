Agguato nella notte: giovane ferito a colpi di pistola

BRINDISI - Si torna a sparare per le strade del quartiere Sant'Elia di Brindisi. Ieri sera, intorno alle 22.30, un 23enne (L.T. le sue iniziali) è stato ferito con un colpo di pistola (esploso all'altezza dell'inguine) mentre percorreva in auto viale Caravaggio. Il giovane, incensurato, era al volante di una Fiat Bravo e si trovava in compagnia di una coppia di amici, tra cui una ragazza, della stessa età quando è stato bloccato da un paio di moto: 4 le persone che si sono presentate con il volto coperto dal casco. Durante l'agguato, uno dei malviventi ha sparato verso il 23enne mentre era ancora seduto al posto di guida, altri colpi di pistola sono invece finiti anche contro l'auto.



Fortunatamente, gli altri due occupanti non hanno riportato ferite. Subito dopo, il giovane è stato accompagnato al Pronto soccorso dell’ospedale Perrino di Brindisi dove è stato ricoverato presso il reparto di Urologia con 15 giorni di prognosi. Fortunatamente le sue condizioni non sono gravi. In viale Caravaggio si sono poi recati i poliziotti della Sezione volanti e della Squadra mobile della questura di Brindisi, con l’ausilio dei colleghi della Scientifica, per gli accertamenti del caso. Gli investigatori sono ora al lavoro per chiarire la dinamica dei fatti. Al vaglio le telecamere di videosorveglianza della zona. Misterioso il movente. Ultimo aggiornamento: 11:58 © RIPRODUZIONE RISERVATA