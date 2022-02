Incendio nell'azienda di raccolta rifiuti: distrutti tre mezzi. Il sindaco: «Reagiamo»

Un incendio, la cui natura è da accertare, ha distrutto la scorsa notte tre mezzi della ditta 'Ecogreen', che si occupa della raccolta dei rifiuti urbani a Peschici (Foggia). Erano parcheggiati nella sede dell'azienda alla periferia del comune garganico. Sul posto hanno operato i Vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e bonificato la zona.

APPROFONDIMENTI FOGGIA Foggia, usura ed estorsione: blitz delle forze dell'ordine dopo... SAN SEVERO/FOGGIA Follia nel Foggiano: si lancia con l'auto nell'atrio del... FOGGIA Operazione delle forze dell'ordine: droga, reati contro il... FOGGIA Operazione dei carabinieri nel Foggiano: due gruppi criminali nel...

Il precedente due mesi fa

Indagano i Carabinieri che al momento non escludono alcuna pista investigativa. L'area è sprovvista di telecamere di sorveglianza. Non è la prima volta che avviene un incendio di mezzi per la raccolta dei rifiuti a Peschici: l'ultimo episodio risale al dicembre del 2021 quando furono avvolti dalle fiamme due macchinari per compattare la carta. «Basta, bisogna reagire», scrive oggi su Fb il sindaco di Peschici, Franco Tavaglione.