Maxi operazione contro la mafia pugliese: decine di arresti in tutta Italia

Maxi operazione congiunta della Polizia di Foggia e Bari, questa mattina, contro alcune famiglie mafiose dell'area foggiana.Gli agenti delle squadre mobili, dello Sco e dei reparti prevenzione crimine stanno eseguendo decine di arresti nei confronti di soggetti appartenenti o legati alle famiglie operanti nel territorio di San Severo.I provvedimenti, emessi dal gip di Bari su richiesta della Direzione distrettuale antimafia, hanno raggiunto gli interessati anche fuori dalla Puglia, nelle province di Milano, Rimini, Fermo, Ascoli Piceno, Campobasso, Pescara, Teramo, Napoli e Salerno.I destinatari del provvedimento sono accusati, a vario titolo, di associazione di tipo mafioso, estorsione, tentata estorsione, associazione finalizzata al traffico di droga, spaccio, danneggiamento, reati in materia di armi, lesioni personali e tentato omicidio, aggravati dalle finalità mafiose.Un blitz, si diceva, che porterà in Puglia anche il procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero De Raho, che insieme ai procuratori di Bari e Foggia Giuseppe Volpe e Ludovico Vaccaro, al direttore della Dac della Polizia Francesco Messina, al direttore dello Sco Fausto Lamparelli e al questore di Foggia Mario Della Cioppa, illustreranno i dettagli dell'operazione in una conferenza stampa, a Bari, questa mattina alle 11.