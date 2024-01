Faida tra clan, condannati in otto

Il gip di Bari Angelo Salerno ha condannato otto persone, imputate in un processo sulla criminalità nel comune di Putignano, in provincia di Bari, a pene da un anno e quattro mesi, a sette anni e quattro mesi di reclusione. I fatti risalgono al 2017 e si inseriscono in una faida tra il clan Capriati e il clan Di Cosola-La Rosa, di Bari ma radicati anche a Putignano, in particolare nel quartiere San Pietro Piturno. Gli imputati avevano scelto di essere giudicati con rito abbreviato.

Le condanne

La pena più alta è stata inflitta a Paolo Cutrignelli, ritenuto appartenente al clan Di Cosola-La Rosa e riconosciuto responsabile del tentato omicidio - aggravato dal metodo mafioso - di un membro del clan Capriati.

Per lo stesso reato sono invece stati assolti «per non aver commesso il fatto» Francesco Tauro (condannato a un anno e quattro mesi per detenzione illegale di armi) e Nicholas Fallacara, condannato invece a sette anni di reclusione per tentata estorsione, detenzione illegale di armi, detenzione e traffico di stupefacenti e ricettazione. La pena di sei anni e quattro mesi è stata inflitta a Giuseppe Posa per ricettazione, detenzione e spaccio di stupefacenti e detenzione illegale di arma.

La pena di tre anni e quattro mesi è stata data a Luca Martucci e Giuseppe Lovero per detenzione e spaccio di stupefacenti, reato per il quale Vincenzo Calabrese è stato condannato a tre anni. La droga, secondo quanto ricostruito, era venduta anche da minorenni. Infine, Luigi Campanella è stato condannato a tre anni e due mesi per lesioni personali aggravate dal metodo mafioso: secondo l'accusa avrebbe ferito a colpi di pistola, in luogo pubblico, un esponente della fazione rivale «al fine di agevolare l'attività di un'associazione di tipo mafioso di appartenenza», il clan Capriati.