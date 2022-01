Interrogatorio di tre ore per Dattoli: «Mai interferito con l'esito della gara»

Si è tenuto a Foggia l'interrogatorio investigativo per l'ex direttore generale del Policlinico Riuniti Vitangelo Dattoli, indagato per un presunto episodio di turbativa d'asta relativo ad una gara d'appalto per il sevizio aereo di trasporto organi ed equipe medica. Nell'ambito di questa inchiesta Dattoli è finito il 13 dicembre agli arresti domiciliari ed è tornato in libertà il 30 dicembre.

Tre ore di interrogatorio

Oggi, su sua richiesta, assistito dall'avvocato Antonio La Scala, ha risposto per circa tre ore alle domande della pm che coordina le indagini, Anna Landi. Dattoli ha confermato quanto già detto al gip nell'interrogatorio di garanzia, «negando nel modo più assoluto di aver interferito con l'esito della gara» spiega il legale, e di aver «sempre agito nell'interesse della pubblica amministrazione».

L'ex dg, dopo le dimissioni da Foggia nominato direttore sanitario dell'ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti, ha anche prodotto documenti, tra i quali una consulenza tecnica che dimostrerebbe la correttezza dell'iter gara, «come già accertato anche dai giudici amministrativi» aggiunge l'avvocato. Rispondendo alle domande sulla «intimità di rapporti» con l'imprenditore che, secondo l'accusa, Dattoli avrebbe voluto favorire, l'ex dg ha spiegato che si trattava di «cordialità di rapporti che teneva con tutti».