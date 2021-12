Sanità e appalti truccati, arrestato il dg del Policlinico di Foggia, Vitangelo Dattoli. Altri cinque ai domiciliari

Arrestato il direttore generale degli Ospedali Riuniti di Foggia, Vitangelo Dattoli. L'uomo, 63 anni di Triggiano, si trova agli arresti domiciliari in esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del tribunale di Foggia, Armando Dello Iacovo.

Dattoli è ritenuto dalla Procura di Foggia - che ha coordinato l'inchiesta portata avanti dai finanzieri del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Bari (Gruppo tutela mercato) insieme a quelli del Comando provinciale di Foggia - parte integrante di un sistema mirato a truccare gli appalti della sanità. Tale sistema si sarebbe reso responsabile di numerose, presunte irregolarità nella gestione di alcuni bandi di gara, fra i quali - solo a titolo d'esempio - quello relativo all'elitrasporto degli organi per i trapianti.

L'ipotesi della Procura

Secondo quanto ricostruito nell'inchiesta dai magistrati inquirenti e dalla Finanza, a Foggia sarebbe stato confezionato un bando ad hoc e nominato un commissario compiacente per favorire l'affidamento dell'appalto per l'elitrasporto degli organi alla società Alidaunia. Gli episodi e le irregolarità contestate abbracciano il periodo dal 2019 al 2020 e le gare contestate riguardano l'affidamento del servizio di elisoccorso ordinario per 36mila euro e quello di elitrasporto di organi, i cui importi sono più cospicui: l'appalto, infatti, valeva 6,5 miloni di euro, più altri 4,5 per l'eventuale proroga.

Gli altri arrestati

Sempre ai domiciliari sono finiti il rappresentante legale e il procuratore di Alidaunia, Roberto e Valentina Puccillo, padre e figlia; il cognato di Puccillo, il medico in pensione Antonio Apicella, ritenuto intermediario fra la Pa e l'azienda «particolarmente inserito nel tessuto politico-sociale della città dauna» ; il direttore dell'Area gestione tecnica dell'Asl foggiana Rita Acquaviva e il direttore dell'Area patrimonio del Policlinico "Riuniti", Costantino Quartucci. Le ipotesi di reato contestate dalla Procura vanno dalla turbata libertà degli incanti alla turbata libertà di scelta del contraente, passando per il falso ideologico.

I vertici dell'azienda Alidaunia, secondo l'ipotesi accusatoria, avrebbero “dettato” la stesura del capitolato d'appalto per l'elisoccorso ordinario «avendone materialmente curato la predisposizione nei locali aziendali, peraltro, anche con la presenza del responsabile unico del procedimento, fino a quel momento ignaro dei contenuti degli atti».

Chi è Dattoli

Già direttore generale del Policlinico di Bari per dieci anni e poi commissario dello stesso Policlinico, Dattoli si è occupato della messa a terra dell'ospedale Covid alla Fiera del Levante. Con il ritorno di Giovanni Migliore al timone del Policlinico, Dattoli è stato quindi nominato direttore generale del Policlinico foggiano.