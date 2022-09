Viaggiavano con 26 chili di cocaina sotto il sedile: arrestati a San Severo

Nascondevano in auto 26 chili di cocaina purissima che una volta immessi sul mercato avrebbero fruttato oltre 5 milioni di euro. Sono stati scoperti da finanzieri del comando provinciale di Foggia durante un controllo in una stazione di servizio nelle vicinanze di San Severo (Foggia) e arrestati.

Due arresti

Due persone, un uomo e una donna di origini albanesi, sono state arrestate con l'accusa di traffico e detenzione illecita di sostanza stupefacente. In particolare, i finanzieri hanno notato un'autovettura con targa svedese che si era appena fermata in una stazione di servizio in prossimità di San Severo. I due indagati, che avevano un passaporto svedese, hanno manifestato da subito un certo nervosismo. Questo ha insospettito i finanzieri che hanno proceduto ad una perquisizione del mezzo.

I panetti di cocaina sotto i sedili

Così i militari hanno scoperto due doppifondi comandati da un sistema di apertura idraulico, uno sotto il sedile dell'autista e l'altro sotto quello del passeggero, contenenti i panetti di cocaina.