Più di 7 chili di cocaina in auto: 42enne arrestato a Bari

In auto nascondeva sette panetti di cocaina, del peso complessivo di oltre 7 chili e mezzo: un 42enne incensurato, di nazionalità albanese, è stato arrestato in flagranza dalla Polizia a Bari, dopo essere stato fermato per un controllo all'ingresso della città, nel quartiere San Pasquale.

I controlli per strada

Gli agenti delle volanti, con gli uomini della Polizia metropolitana, lo hanno fermato per un controllo e, subito insospettiti dall'aspetto fatiscente dell'auto e dal comportamento nervoso del 42enne, hanno deciso di ispezionare la vettura. Nel portabagagli, nascosti nei scomparsi laterali interni, hanno trovato i sette panetti di droga, che tagliata e venduta al dettaglio in singole dosi avrebbe fruttato almeno un milione di euro. L'uomo è stato quindi arrestato per detenzione ai fini della cessione di sostanza stupefacente, la droga, l'auto e 420 euro in contanti che erano in suo possesso, ritenuti provento dell'attività illecita, sono stati sottoposti a sequestro.