In casa due chili di cocaina, fucile a canne mozze e pistola: arrestato 26enne a Monteroni

Due chili di cocaina, un fucile da caccia e una pistola scacciacani modificata in modo da poter essere offensiva: è il "bottino" dei carabinieri che nei giorni scorsi hanno proceduto alla perquisizione di una casa, convinti che all'interno si portassero avanti affari illeciti. E avevano ragione: in carcere è finito Andrea Renis, 26enne di Monteroni.

Il blitz

Il blitz è scattato nella giornata di ieri a Monteroni. A entrare nell'appartamento sono stati i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Lecce che, a seguito di indagini pregresse, avevano motivi per ritenere che all'interno di quella casa si svolgessero affari poco chiari.

E infatti in casa i militari hanno trovato due chili di cocaina che, venduta al dettaglio avrebbe fruttao migliaia di euro; un fucile da cacciacon le canne mozzate, una pistola scacciacani modificata in modo da poter essere offensiva e denaro contante, ritenuto frutto di affari illeciti. Il tutto è stato sequestrato mentre l'uomo è stato arrestato e condotto in carcere a Lecce.