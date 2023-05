Gessica Malaj, chi era la ragazza uccisa a Torremaggiore: frequentava il Classico, aveva 16 anni. Il preside: «Figlia della nostra comunità»

Gessica Malaj era una ragazza come tante, 16 anni, frequentava il liceo classico Fiani-Leccisotti proprio a Torremaggiore, 16.000 abitanti in provincia di Foggia. Lì dove ha perso la vita, uccisa insieme a Massimo De Santis, 51enne del posto, e titolare di un paio di locali. La ragazza ha difeso la madre, secondo quanto trapela, dalla furia del padre. L'uomo era stato ucciso pochissimi minuti prima. Alla base del gesto ci sarebbe la gelosia.

I ricordi

«Era una figlia della nostra comunità scolastica e umana», dice della ragazza il dirigente scolastico Carmine Collina. «Il Fiani-Leccisotti, all'unisono con l'USR Puglia e l' UST di Foggia, esprime dolore e sconcerto per la terribile notizia della scomparsa della studentessa Jessica Malaj, una figlia della nostra comunità scolastica e umana. In questo momento di smarrimento e profonda commozione, si invitano studenti, docenti e famiglie ad una partecipazione rispettosa e responsabile», si legge in una nota del preside.

«Torremaggiore oggi piange per due giovani vite strappate via in una terribile tragedia che non può lasciarci indifferenti. Faccio appello al senso di responsabilità di ognuno e chiedo il massimo rispetto per le famiglie coinvolte. Invito chiunque abbia ricevuto video e/o immagini inappropriate, a bloccare immediatamente questo tam tam di messaggi contenenti quanto sopra», ha scritto il sindaco di Torremaggiore Emilio Di Pumpo.