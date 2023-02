Operazione della Finanza, e fiamme gialle a carnevale sequestrano 9mila mascherine

Durante il periodo di Carnevale la guardia di finanza di Foggia ha sequestrato 9.000 mascherine, decorazioni ed articoli di bigiotteria, 660 giocattoli pericolosi e 41 capi di abbigliamento contraffatti. I finanzieri hanno riscontrato 37 irregolarità per la mancata documentazione dei corrispettivi a carico di venditori ambulanti, bar, ristoranti e negozi di giocattoli.

L'operazione delle fiamme gialle

Proprio in occasione delle manifestazioni del Carnevale, che richiamano migliaia di persone in particolare a Manfredonia ed Apricena, la finanza ha disposto un mirato dispositivo di controllo economico del territorio, con pattuglie di rinforzo provenienti anche dai reparti limitrofi per assicurare il regolare svolgimento delle manifestazioni tanto per contrastare la presenza di venditori abusivi e di merci contraffatte e pericolose quanto per assicurare il controllo sul regolare assolvimento degli obblighi fiscali.