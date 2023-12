Ottanta auto sono state trovate dalla Polizia stradale e dai carabinieri forestali in una località non distante dall'ex pista del Cara di Borgo Mezzanone, nelle campagne di Manfredonia, in provincia di Foggia.

Due mezzi sono stati sequestrati perché avevano il numero di telaio abraso, altri 18 sono stati affidati in custodia giudiziale in quanto proventi di furto.