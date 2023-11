Officina clandestina all'interno di un casolare: scoperte due auto rubate

Casolare trasformato in officina clandestina: all'interno auto rubate. E' il risultato dei controlli messi in campo dal Questore di Brindisi per contrastare i furti di auto. Nella serata di mercoledì - 2 novembre - gli agenti della polizia hanno scoperto all’interno di un casolare una vera e propria officina clandestina utilizzata per smontare e cannibalizzare i veicoli poi risultati rubati.

I controlli

Nel casolare c’erano due autovetture rubate pochi giorni fa a Brindisi, un’Alfa Romeo Stelvio e una Lancia Ypsilon, occultate sotto teli mimetici.

L’Alfa Romeo Stelvio era già stata parzialmente “cannibalizzata” mentre la Lancia Ypsilon era ancora integra. Sul posto è intervenuto personale della Polizia Scientifica che ha effettuato i rilievi. Le auto rinvenute, al termine degli accertamenti tecnici, sono state restituite ai legittimi proprietari. Sono in corso ulteriori accertamenti al fine di identificare gli autori dei furti, eventuali fiancheggiatori e coloro che avevano la disponibilità materiale del casolare.