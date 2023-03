Rubano l'auto dal parcheggio del supermercato in quattro minuti

Un clamoroso furto è stato immortalato alle 14 di ieri dallo smartphone di un residente a Terlizzi. Un gruppetto di ladri, «che hanno agito indisturbati - ha denunciato su Facebook il consigliere comunale Pietro Ruggiero -, sotto gli occhi dei passanti che non si sono nemmeno presi il fastidio di provare a contattare le forze dell’ordine», è riuscito a rubare dal parcheggio del supermercato Dok una Mercedes Gle spingendola con un’altra auto. Un furto - l’ennesimo in città - avvenuto sotto gli occhi degli abitanti della zona. Nel video che circola su WhatsApp e che ormai è diventato virale si odono le imprecazioni di alcuni condomini e si vede un’Audi di colore scuro che spinge il mezzo lungo l’arteria stradale, per poi immettersi su viale Pacecco, viale Italia e infine via Chicoli.

Il furto: cosa succede?

Il modus operandi è quello consueto: dopo aver tagliato i cavi dei freni posteriori dell’auto predestinata, e dopo aver eluso il sistema d’allarme, il mezzo viene rubato e spinto via, in modo da metterlo in moto e fuggire con il bottino. Tutto in soli 4 minuti, «che potevano servire - è l’amara riflessione di Ruggiero - ad allertare chi di competenza». Anche stavolta, purtroppo, “l’impresa” dei banditi è andata a buon fine. La tecnica non è affatto nuova, casi analoghi sono già stati raccontati, anche a Terlizzi: le segnalazioni di colpi simili, infatti, si susseguono in ogni dove a nord di Bari. Un fenomeno sempre in fermento che vede coinvolte bande criminali al cui interno opera una “squadra operativa” dedita al furto del mezzo, la “squadra dei tagliatori” che seziona le auto e, infine, una “piattaforma logistica” in grado di ripulire i pezzi nei circuiti dei demolitori compiacenti attraverso una documentazione solo apparentemente lecita. Il video, infine, è stato inoltrato ai carabinieri per le indagini del caso su un problema che rappresenta una piaga del territorio.