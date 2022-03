Ex sindaco Landella incandidabile, il responso del Tribunale di Foggia

I giudici della prima sezione civile del Tribunale di Foggia hanno dichiarato incandidabile Franco Landella, ex sindaco della città capoluogo e Leonardo Iaccarino ex presidente del Consiglio comunale e altri sei consiglieri comunali di maggioranza. La dichiarazione di incandidatibilità era stata avanzata dal Ministero dell'Interno dopo lo scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazioni mafiose nello scorso agosto.

Incandidabili anche gli ex consiglieri

Oltre all'ex sindaco leghista e a Iaccarino, sono quindi incandidabili gli ex consiglieri comunali di maggioranza Antonio Capotosto, Consalvo Di Pasqua, Dario Iacovangelo, Liliana Iadarola, Bruno Longo ed Erminia Roberto. È stata invece rigettata la richiesta di incandidabilità nei confronti di altri due ex amministratori pubblici Pasquale Rignanese e Lucio Ventura.

Landella era stato arrestato il 21 maggio scorso (e poi rimesso in libertà ) con l'accusa di tentata concussione e corruzione nell'ambito di una inchiesta su un presunto giro di tangenti, mentre Iaccarino era stato arrestato e poi rimesso in libertà il 30 aprile scorso con le accuse corruzione, tentata induzione indebita e peculato.