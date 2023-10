​Agguato in città, ucciso a colpi di pistola: morto quarantenne

Un uomo di 40 anni - Alessandro Ronzullo il suo nome - ieri sera è stato ferito con alcuni colpi di pistola ed è morto poco dopo il suo arrivo in ospedale a Foggia.

A quanto si apprende l'uomo, originario di San Ferdinando di Puglia, avrebbe avuto diversi precedenti penali in particolare per spaccio di droga.

Indagini in corso

Ad accompagnarlo in ospedale, dove è giunto in fin di vita, sarebbero state due persone che in queste ore sono state ascoltate dalla polizia.

Ancora incerto il luogo dove è avvenuto l'agguato. Dalle prime informazioni l'uomo sarebbe stato raggiunto da alcuni colpi di arma da fuoco (verosimilmente una pistola) mentre si trovava in una zona alla periferia di Foggia. Ronzullo aveva precedenti per spaccio di droga: nel 2016 i carabinieri lo arrestarono allo svincolo di Vasto nord dell'autostrada con un chilo di cocaina; e a luglio scorso fu coinvolto nell'indagine dell'operazione antidroga Radar.