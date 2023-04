Stipendi, chi guadagna in busta paga dal taglio dei contributi: le simulazioni con cuneo fiscale fino al 4%

Stipendi. Da giugno si va verso buste paga più pesanti con il taglio del cuneo fiscale fino al 4%. Un taglio di un altro punto dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti è infatti la misura annunciata dal governo che inizia a prendere forma. Ma chi ci guadagna? Quali saranno i veri effetti in busta paga?

Il taglio dei contributi

Non appena arriverà il via libera delle Camere, sarà approvato un decreto legge che taglierà i contributi per la seconda metà dell’anno. Le misure potrebbero essere inserite nel decreto lavoro da tempo in preparazione e che dovrebbe contenere anche la riforma del Reddito di cittadinanza. Ma che impatto avrà sulle buste paga dei lavoratori un ulteriore taglio dell’1% dei contributi? L’ultima manovra ha già ridotto del 3% i contributi sui redditi fino a 25 mila euro, portando al 2% il taglio del cuneo per gli stipendi tra 25 mila e 35 mila euro.

Le simulazioni

Dunque la nuova misura dovrebbe portare al 4% la riduzione dei versamenti all’Inps per i redditi fino a 25 mila euro e al 3% per quelli tra 25 mila e 35 mila euro. Secondo le simulazioni realizzate su questa ipotesi per il Messaggero dalla Fondazione nazionale Commercialisti, per chi ha un reddito da lavoro dipendente di 15 mila euro, l’aumento netto in busta paga sarebbe di circa 10 euro al mese (9,6 per l’esattezza). A 20 mila euro di stipendio annuo, si otterrebbero 11 euro netti al mese in più, che salirebbero a poco meno di 14 euro a 25 mila euro di retribuzione annua, per arrivare a 15,3 euro netti mensili a 30 mila euro e a 16,4 euro mensili a 35 mila euro annui di stipendio.

Cifre nette

Si tratta di cifre “nette”, che tengono cioé conto del prelievo fiscale dovuto all’aumento della retribuzione lorda dopo il taglio del cuneo. L’ipotesi lanciata ieri dal ministro Calderone, è ancora oggetto di confronto all’interno del governo. Tra i ministeri si starebbe discutendo anche di possibili altre misure da introdurre nel decreto. Come un rafforzamento della detassazione dei premi di produttività (fino a fine anno si paga il 5% fino a 3 mila euro di premio con un tetto a 80 mila euro di reddito) e anche della possibile detassazione degli aumenti contrattuali. Quest’ultima ipotesi, tuttavia, deve fare i conti con i dubbi della Ragioneria generale dello Stato per gli elevati costi per i conti pubblici che potrebbe determinare.