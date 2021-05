Telefonia, il paradosso: sempre più innovazione e sempre meno ricavi. Ora l'occasione Recovery

Le crepe sono visibili. Come in un edificio antico, all’apparenza ancora bello e ben tenuto, a uno sguardo attento le fessure sulle facciate mostrano quello che non a tutti è evidente: nelle fondamenta c’è qualcosa che non va. I pilastri del settore delle telecomunicazioni italiane (ma non solo) iniziano a non reggere più il peso dell’edificio. Negli ultimi dodici anni le telecom hanno perso quasi un terzo dei loro ricavi. Dall’altro lato, il...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati