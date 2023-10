Le Reti di Consulenti Finanziari abilitati all’offerta fuori sede realizzano ad agosto volumi di raccolta netta pari a 2,3 miliardi di euro, in crescita del 46,1% nel confronto annuale.

Nei primi otto mesi del 2023 il bilancio complessivo si conferma positivo e in linea con l’anno precedente, raggiungendo 30,3 miliardi di euro.

Nel mese, agli investimenti sugli strumenti finanziari amministrati, pari a 3,3 miliardi, si aggiunge un risultato positivo anche nella componente gestita di portafoglio pari a 533 milioni di euro. In particolare, per il risparmio gestito, la distribuzione complessiva – diretta e indiretta – di quote di fondi comuni di investimento di tipo aperto ha raggiunto i 516 milioni di euro contribuendo così, da inizio anno, a una raccolta di 3,7 miliardi che si confronta con un bilancio dell’intero sistema fondi negativo per 10,7 miliardi.

