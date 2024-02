Rottamazione quater, proroga al 15 marzo anche per le rate scadute. Ecco il nuovo calendario dei pagamenti

Riapre lo sportello per il versamento della prima e seconda rata della rottamazione quater delle cartelle esattoriali. I contribuenti che hanno saltato le scadenze del 31 ottobre e 30 novembre 2023 potranno approfittare di un nuovo “appello” fissato per il prossimo 15 marzo (mentre anche la scadenza prevista per il versamento della terza rata, inizialmente fissata al 28 febbraio, slitta al 15 marzo), senza oneri aggiuntivi. Questa variazione è dovuta all'approvazione della legge di conversione, il cosiddetto Decreto “Milleproroghe”.