Via libera dalla Commissione Cultura alla Fondazione Tito Schipa, Pagliaro: «Felice di questo risultato»

«Oggi è una bella giornata per Lecce, per il Salento e per la Puglia. La voce meravigliosa di Tito Schipa risuona più forte in piazza Sant’Oronzo, perché si fa più vicina l’istituzione di una Fondazione regionale intitolata a suo nome». L’approvazione di oggi in Commissione Cultura spiana la strada all’approdo in Consiglio regionale della proposta di legge del consigliere regionale Paolo Pagliaro, capogruppo La Puglia Domani, per l’istituzione della Fondazione Tito Schipa. «Sono felice di questo risultato importante e sudato, giunto dopo un anno di lavoro cominciato insieme all’ex assessore alla cultura Massimo Bray e condiviso, strada facendo, con il presidente Emiliano, il vicepresidente Casili, il presidente Metallo ed altri colleghi».

La nota di Pagliaro

«Ringrazio i colleghi della sesta Commissione per aver approvato questa pdl, che rischiava d’incagliarsi su uno scoglio emerso solo alla vigilia dell’esame fissato già tre settimane fa e rinviato, per dar modo alla Provincia di Lecce di chiarire la situazione della preesistente Fondazione omonima, in liquidazione già da anni, sulla quale grava un onere di circa 250mila euro e qualche altro fantasma del passato - spiega Pagliaro - In queste tre settimane non è giunto alcun documento né intervento chiarificatore, e si è deciso di procedere. Decisione giusta che rende merito al grande lavoro fin qui compiuto, di concerto con gli uffici del Dipartimento Cultura, per tracciare il percorso legislativo migliore per la valorizzazione della figura e delle opere di Tito Schipa, talento immenso riconosciuto in tutto il mondo, e per valorizzare la tradizione lirica legata al suo nome».

«Ogni futuro apporto, da parte della Provincia di Lecce, degli eredi di Tito Schipa e di tutti gli altri attori della scena lirico sinfonica leccese, sarà ben accetto per migliorare questa legge e dare all’istituenda Fondazione il valore che merita, commisurato alla statura culturale di Tito Schipa. C’è già una dote di partenza – i 450mila euro in tre anni stanziati con l’ultima legge di bilancio regionale – e il via libera unanime di oggi in Commissione Cultura è un buon viatico per i prossimi passaggi» conclude il consigliere.