Topolino, un nuovo episodio con il prof Ceraudo di UniSalento. In edicola la prossima settimana

Torna tra le pagine di “Topolino” l’alter ego di Giuseppe Ceraudo, professore di Topografia antica all’Università del Salento: dopo l’apparizione nella storia realizzata con Francesco Artibani “Topolino e il tesoro del legionario” (ottobre 2022), dedicata agli scavi archeologici ad Aquinum diretti dal docente, riecco il professor “Keraulos” in “Topolino e la via della storia”, in edicola il 28 giugno 2023.

Cinque puntate



Articolata in cinque puntate (quella in uscita è la terza), “Topolino e la via della storia” è ambientata lungo il percorso della via Appia, da Roma a Brindisi, che con la variante Appia Traiana è stata candidata dal Ministero della Cultura a Patrimonio UNESCO.

Quello in edicola la settimana prossima è un numero speciale, con copertina dedicata e ampio redazionale con intervista al professor Ceraudo, nominato componente del comitato scientifico ristretto del progetto di candidatura.

L'intervista al prof Ceraudo



«Si rinnova un sogno. Chi non vorrebbe essere un personaggio dei fumetti e interagire con Topolino?», commenta Giuseppe Ceraudo, «In questi anni ho dedicato molte mie ricerche alla via Appia e alla Traiana, ai ponti, ai miliari, alla ricostruzione dei tracciati da Benevento a Brindisi, e oggi queste due grandi strade sono candidate ufficialmente nella lista mondiale dell’UNESCO. È davvero emozionante sostenere la candidatura e, attraverso il fumetto, dare valore alle mie attività di studioso. Vale per me più di un riconoscimento accademico, farà parte dei ricordi più belli della mia carriera di archeologo».