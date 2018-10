Una rapina riuscita e una sfumata, e nella fuga distrugge una vetrina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FRANCAVILLA - Nel cuore della notte, tenta una rapina nei confronti di 47enne del luogo con l’intento di impossessarsi del telefono cellulare ma non ci riesce. Poi danneggia la vetrina di una profumeria e di un negozio di calzature. Infine armato di un sasso e il volto coperto da una sciarpa compie una rapina nel bar “Jolly” in via di Castri, a Francavilla Fontana. I carabinieri alla fine sono riusciti a fermar e ad arrestare in flagranza di reato Gianluca Fusco, 38enne del luogo, per tentata rapina, rapina aggravata e danneggiamento. Fondamentali, per l'arresto dell'uomo, sono state le immagini delle telecamere.