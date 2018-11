Uccise il padre dopo una lite in famiglia: condannato a 16 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BRINDISI - E' stato condannato a 16 anni di reclusione Antonio Tafuro, il 28enne di Brindisi che la sera del 4 novembre 2017 uccise il padre Franco, di 50 anni, con una coltellata al petto in seguito a una lite nata per colpa di un telefonino in uso al fratello minore. La tragedia avvenne in via Favia, al quartiere Cappuccini. Ieri, il giovane (al quale è stato riconosciuto un vizio parziale di mente) è stato condannato dal Tribunale di Brindisi a 16 anni di reclusione: cinque gli anni di ricovero da trascorrere presso una residenza per la misura di sicurezza. Inoltre, c'è l'interdizione “in perpetuo” dai pubblici uffici.