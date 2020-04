Nello zainetto 420 grammi di marijuana: arrestato 16enne

Ultimo aggiornamento: 10:57

Un ragazzo di 16 anni è stato trovato con 420 grammi di marijuana mentre ieri pomeriggio attraversava Lecce con l'auto guidata da un ragazzo maggiorenne, quest'ultimo in compagnia di un altro amico. Per questo è stato messo agli arresti nel centro di prima accoglienza di Monteroni, dopo avere sentito il parere del pubblico ministero di turno della Procura per i minorenni.Un'anomalia tre giovani in giro nella stessa auto, ora che l'emergenza sanitaria per il coronavirus prevede di mantenere una distanza di almeno un metro l'uno dall'altro e di uscire da casa solo per ragioni strettamente necessarie. Una ingenuità per chi si porta dietro materiale scottante.I guai sono iniziati quando il nome del 16enne è stato comunicato alla centrale operativa della Questura: quelle generalità hanno ricondotto ad indagini e controlli per possesso di droga. Qualche gorno prima lo stesso ragazzo era stato segnalato alla prefettura per il possesso di pochi grammi di marijuana, ossia per consumo non terapeutico di sostanze stupefacenti.Da qui il controllo. Nello zainetto c'era la marijuana, 420 grammi. A casa è stato trovato materiale per il confenzionamento. Poco credibile, a questo punto, la giustificazione di essere uscito da casa per andare in farmacia.Nessuna misura cautelare per gli altri due ragazzi: hanno riferito di non conoscere il giovane accusato di spaccio e di avergli dato solo un passaggio. Versione confermata anche dall'arrestato.