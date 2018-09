Oltre trecento grammi di cocaina nascosti sotto i maglioni: arrestato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I carabinieri di Latiano e di San Michele Salentino hanno arrestato in flagranza di reato Oronzo Santoro, 46enne del luogo, per detenzione al fine di spaccio di sostanza stupefacente. L’uomo è stato fermato da una pattuglia dell’Arma nel centro di Latiano alla guida dell’auto di un parente. Nel vano portaoggetti è stato trovato un pacchetto di sigarette con all’interno uno spinello semiconsumato. Successivamente si è passati alla perquisizione domiciliare: nel cassetto dello scrittoio della camera da letto sono stati rinvenuti oltre 10 grammi di hashish suddivisa in tre dosi assieme ad un bilancino elettronico, mentre nella stanza da letto, sotto i maglioni c'era una busta contenente 309 grammi di cocaina e materiale per il confezionamento delle dosi. L’arrestato dal maggio scorso è in affidamento in prova ai servizi sociali. Oltre all'arresto, Santoro è stato deferito anche perché si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti sanitari finalizzati a stabilire se si fosse messo alla guida in stato di alterazione psicofisica per l’uso di sostanze stupefacenti.L’uomo dopo le formalità di rito è stato rinchiuso nel carcere di Brindisi.