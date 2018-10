Tre auto coinvolte in un incidente stradale: muore una donna, due feriti

MESAGNE - Incidente stradale intorno alle 20.30 sulla Statale 7, in agro di Mesagne, contrada Martuccio.

Poche le informazioni finora a disposizione: una donna di Bari di 48 anni ha perso la vita (il nome non è stato ancora reso noto), mentre altre due persone sono rimaste ferite in maniera grave e sono state trasportate all'ospedale Perrino in codice rosso. L'incidente ha visto coinvolte tre auto, una di queste si è ribaltata mentre un’altra ha terminato la sua corsa contro il guard rail. Alcune persone sarebbero rimaste intrappolate negli abitacoli. Sul posto tre ambulanze dell'associazione 118 di Latiano e Mesagne.



AGGIORNAMENTI IN CORSO