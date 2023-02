Tir perde olio sulla statale 16 e poi va a sbattere contro lo spartitraffico: traffico rallentato

Traffico rallentato sulla statale 16 in direzione Brindisi: tir in avaria. Si è rotto il differenziale e ha cosparso di olio, per oltre un chilometro la strada, provocando disagi e rallentamenti all'uscita dell'Assunta: il rimorchio del tir si è poi incastrato nella cabina e l'autista è andato a sbattere contro il new jersey in cemento.

Sul posto i tecnici dell'Anas che ha cosparso la strada di sabbia per cercare di far assorbire l'olio evitando ulteriori disagi alla circolazione, mentre si lavora alla sostituzione della motrice per spostare il rimorchio.

Nel frattempo sono state previste uscite alternative verso Capitolo e Assunta e rientrare sulla statale 16 tramite le complanari superato il punto in cui è avvenuto l'incidente.