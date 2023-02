Due incidenti in mattinata, un'auto ribaltata nei campi e tre feriti

Due incidenti stradali con feriti ieri mattina in provincia di Bari. Uno a Conversano, con tre mezzi coinvolti e tre feriti, con un'auto ribaltata nei campi e l'altro sulla Statale per Brindisi, con un tir uscito di strada e i suo carico di olio che si è riversato in carreggiata.

Il più grave quello avvenuto sulla circonvallazione di Conversano, esattamente sulla provinciale che collega Castellana a Rutigliano, dove sono rimaste coinvolte, in una carambola la cui dinamica è tutta da chiarire, tre auto due delle quali si sono ribaltate e una è finita fuori dalla carreggiata. I primi a soccorrere gli occupanti dei mezzi coinvolti sono stati alcuni automobilisti di passaggio me è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Putignano per estrarre dalle lamiere alcuni feriti. Diverse le ambulanze giunte sul posto per trasportare le tre persone ferite, due in codice rosso e una in codice giallo (più per dinamica che per gravità), al Policlinico di Bari. La strada è rimasta bloccata per diverse ore per permettere ai carabinieri della stazione di Conversano di poter effettuare i rilievi di rito e permettere la rimozione dei mezzi incidentati.

La pericolosità della strada

La strada che da Castellana Grotte porta a Rutigliano, attraversando il territorio di Conversano, è al momento una delle più pericolose dell’area metropolitana. Il problema principale per la sicurezza è l’asfalto ormai rovinato che nel tempo ha perso le sue caratteristiche di attrito e che per questo causa scivolamento delle auto in transito, specie in presenza di pioggia.

Un tir esce di strada

In primissima mattinata, invece, traffico bloccato sulla statale 16 in direzione Brindisi, all’altezza della contrada monopolitana de “L’Assunta” per un tir che a causa di un’avaria è uscito di strada. Al mezzo pesante si è rotto il differenziale con la conseguenza che sulla carreggiata cadesse tantissimo olio, per oltre un chilometro di strada, provocando disagi e rallentamenti. Il rimorchio del tir si è poi incastrato nella cabina e l’autista è andato a sbattere contro il new jersey in cemento rimanendo di traverso sulla statale. Sul posto si sono portati i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Monopoli e soprattutto i tecnici dell’Anas che hanno cosparso la strada di sabbia per cercare di far assorbire l’olio evitando ulteriori disagi alla circolazione.