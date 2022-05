Tentano rapina al portavalori, a Brindisi banditi messi in fuga dai vigilanti

Pistola in mano, questa mattina alcuni banditi hanno tentato di assaltare un furgone portavalori della società “Sicuritalia Ivri” in via Alessandro Artom, nei pressi della zona industriale, a Brindisi. L'abbordaggio è però fallito grazie a una tempestiva manovra dei vigilanti che, per niente intimoriti da due persone (che a volto coperto si trovavano a bordo di una Fiat 500 L di colore bianco), hanno risposto all'azione estraendo le armi in dotazione - senza però esplodere alcun colpo - ma riuscendo a mettere in fuga i malviventi.

APPROFONDIMENTI BITONTO Assalto al portavalori sull'autostrada: malviventi sparano e... FOGGIA Rapina al portavalori, scovato il ricercato condannato a 12 anni: era...

L'assalto

Il furgone portavalori si trovava nei pressi della zona industriale per ritirare denaro da un “Cash e carry” presente sul posto. Scattato l'allarme, in via Alessandro Artom si si sono recate alcune pattuglie della Sezione volanti e i colleghi della Squadra mobile per ascoltare la testimonianza delle guardie giurate, avviando anche le prime le ricerche. Da quanto si apprende, nella giornata di ieri è stata rubata in città un'auto simile a quella utilizzata dai rapinatori. Al vaglio ci sono ora le telecamere di videosorveglianza presenti in zona.