«Siamo carabinieri, cerchiamo il titolare dell'autosalone». Poi gli sparano alle gambe: ferito un 43enne

«Siamo carabinieri e cerchiamo il titolare dell'autosalone». Un falso approccio che questa mattina, poco dopo le 10, è servito per cercare di identificare il titolare di un'attività commerciale che si trova tra Latiano e Oria, rimasto vittima di un agguato: il 43enne M.C. (queste le sue inziali) è stato raggiunto a una gamba da un colpo di pistola che l'ha ferito di striscio. L'uomo, originario di Fasano, è stato poi accompagnato presso l'ospedale “Antonio Perrino” di Brindisi per essere sottoposto alle cure del caso. Nessun dubbio per i medici su una ferita da arma da fuoco che, a quanto pare, non desta alcuna preoccupazione per la salute del commerciante.

Le indagini

Tanta, comunque, la paura che tale episodio ha suscitato nell'ambito lavorativo.

Sul posto, dopo la corsa in ospedale del 43enne, si sono recati gli uomini della Squadra mobile di Brindisi, diretti dal vice questore Rita Sverdigliozzi, per cercare tracce che possono portare ai due falsi carabinieri che al cospetto della vittima si sono presentati in borghese. Gli investigatori stanno cercando di risalire anche all'arma utilizzata dai banditi, forse di piccolo calibro, che molto probabilmente ha lasciato partire solo un colpo. Inoltre, si stanno vagliando tutte le piste possibili che hanno portato a mettere in scena una gambizzazione che per fortuna non ha avuto altri risvolti.