Gare clandestine sulle curve: multati i centauri

Sulla selva di Fasano, in provincia di Brindisi, sono tante le lamentele dei residenti sulle gare clandestine tra le curve. La Polizia metropolitana di Bari ha sanzionato tre motociclisti e sequestrato un mezzo, tra Monopoli e le strade che salgono per arrivare alla selva. Per questo nel periodo estivo saranno intensificati i controlli, soprattutto nel fine settimana.

I particolari

Un centauro, in particolare, è stato sorpreso mentre percorreva la strada provinciale 212 impennando la moto. La Polizia ha sequestrato il veicolo per due mesi e ha sanzionato il conducente. Altri due motociclisti sono stati sanzionati perché percorrevano la strada a velocità sostenuta.