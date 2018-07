a modificare l’originario progetto di edificare il nuovo cinema-teatro della città per inglobare il sito. Domus, complesso termale, sculture e pavimenti a mosaico sono custoditi oggi ai piedi del Nuovo Teatro Verdi che, per consentirne la visione anche agli spettatori, ha una parte della pavimentazione del foyer in plexiglas. Un sito archeologico, insomma, di grande pregio storico, spesso chiuso a causa dei problemi della Soprintendenza.

Il cartello con gli orari di apertura è chiaro: il regolare funzionamento della struttura è consentito dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13,30. Nei giorni in cui sono previsti gli approdi dei croceristi (cioè lunedì e martedì) le aperture sono prolungate fino alle 16.30. Poi il sito resta chiuso. E non importa che Brindisi punti a diventare una città turistica, magari riuscendo perfino a destagionalizzare i flussi, e neppure che siano previsti in calendario tanti arrivi da tutta Europa.

Fino a quando non sarà applicata, o perché no aggiornata, la vecchia convenzione dell’86 il Comune ha le mani legate. Impossibile, almeno per ora, ipotizzare la gestione da parte del personale della Brindisi Multiservizi o di altri dipendenti comunali, visto che l’intera area archeologica è al momento sotto la supervisione della Soprintendenza.

Un accordo tra le parti potrebbe finalmente accontentare i visitatori e i brindisini. In tanti ammettono candidamente di non aver mai visitato l’area di epoca romana perché la sua apertura è prevista per periodi piuttosto ridotti.

