Con l'auto contro un camion: perde la vita una giovane

SAN PIETRO - Incidente mortale sull'autostrada nei pressi di Firenze: a perdere la vita è una donna di San Pietro Vernotico, la 37enne Maria Lucia Melli. Lo scontro è avvenuto intorno alle 4 di questa mattina quando l'auto condotta dalla giovane è andata a impattare contro un camion per cause in corso di accertamenti. I medici intervenuti, insieme ai mezzi di soccorso, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna. L'incidente è avvenuto sull'autostrada A1 nel tratto compreso tra Firenzuola e Barberino di Mugello. La salma è stata trasferita nel vicino centro di medicina legale dove domani mattina avverrà il riconoscimento formale da parte dei famigliari. Poi le spoglie della giovane saranno trasferite a San Pietro per il funerale in forma privata e con le restrizioni imposte dal decreto ministeriale. La giovane lascia una bimba di quattro anni.