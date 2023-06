Bastoni, dal sì ai cori da stadio: matrimonio a Fasano con Camilla. A fine party sfottò contro la Juve. In Puglia si sposa anche Dimarco

I vip guardano in Puglia per le loro vacanze e, soprattutto, per celebrare e festeggiare e i propri matrimoni. Il territorio pugliese continua a essere tra i più ambiti nel panorama nazionale e anche in quest’estate resta una meta graditissima soprattutto per i personaggi del mondo dello sport, che la scelgono per trascorrere alcuni giorni tra sole e mare e anche per sposarsi. Gli ultimi due in quest’ordine sono i calciatori dell’Inter Alessandro Bastoni e Federico Dimarco, difensore centrale e terzino sinistro anche della Nazionale Italiana del commissario tecnico Roberto Mancini.

Bastoni e la sua Camilla

Bastoni è stato il primo: tre giorni fa (il 23 giugno) ha pronunciato il suo ‘sì’ a Camilla Bresciani a Borgo Egnazia, nel fasanese.

La neo coppia di sposi ha optato per il taglio della torta e per i fuochi d’artificio in riva al mare, a Cala Masciola con tantissimi invitati e ospiti illustri come alcuni compagni di squadra.

Durante i festeggiamenti, poi, non è mancato il tempo anche per una polemica anti Juve. Il difensore, infatti, ha intonato un coro contro la formazione bianconera sulle note di Sarà perché ti amo, storica canzone dei Ricchi e Poveri, generando l’ilarità dei presenti che hanno caricato i video sui propri canali social: da lì, sono montate inevitabilmente le critiche e le accuse nei confronti di un’azione nata probabilmente per puro spirito goliardico e che si è conclusa con una risonanza mediatica troppo vasta.

Dimarco e Giulia

Dopo Bastoni è stato il turno dell’amico e compagno di reparto Federico Dimarco che, un anno e mezzo dopo la proposta di matrimonio effettuata a Dubai, è convolato a nozze con la compagna Giulia Mazzoccato.

La coppia avrebbe scelto una splendida masseria di Savelletri, sposandosi due giorni fa (il 24 giugno) in una location esclusiva. I due interisti sono i primi di questa estate 2023, ma negli anni sono stati preceduti da compagni di squadra e altri calciatori come Stefano Sensi, che nel 2021 ha sposato nella splendida Cattedrale di Ostuni l’influencer (di origini pugliesi) Giulia Amodio.

Federico Dimarco e Giulia Mazzoccato



Qualche settimana fa, invece, Virginia Mihajlovic (la figlia dell’ex calciatore Sinisa scomparso lo scorso dicembre a causa di una leucemia) ha sposato nella Cattedrale di Monopoli il calciatore di origini pugliesi Alex Vogliacco. Dopo una intensa e lunga stagione agonistica e professionistica, quindi, gli sportivi continuano a scegliere la Puglia per godersi il relax prima della ripresa degli allenamenti, con la preparazione estiva alle porte: oltre alle vacanze e al mare, dunque, c’è chi decide di sposarsi sfruttando gli splendidi panorami offerti dal territorio.

