Puglia “wedding valley”: da New York Lis e Samuel scelgono il Tacco d'Italia per sposarsi fra mare e campagna

Da New York a Brindisi per celebrare e festeggiare il matrimonio. È questa la bella storia di Lis e Samuel, originari della Grande Mela e diventati marito e moglie sabato sera. Non avevano nessun legame con la Puglia prima di questo (per loro magico) fine settimana, eppure la scelta della location sembra essere stata fortemente voluta dai novizi sposi proprio per via della grande bellezza del territorio pugliese e in particolare quello brindisino.

Gli ingredienti pugliesi

Appare difficile trovare un riconoscimento più significativo di questo per esprimere e valorizzare la zona adriatica, ricca di aree caratteristiche pronte a regalare paesaggi e panorami più che suggestivi. Sono proprio tutti questi ingredienti che potrebbero aver convinto la coppia americana a sposarsi alla Masseria Baroni Nuovi, country house posta nel cuore del Salento (nelle campagne fra Brindisi e Mesagne) e circondata da un ambiente rilassante fatto tra le altre cose da numerosi ulivi secolari.

Il buffet

Prima della cerimonia, però, Lis e Samuel hanno voluto offrire ai circa settanta invitati (provenienti da ogni parte del mondo) un buffet con vista privilegiata sul mare e, per l'occasione, hanno scelto il litorale brindisino e più precisamente il lido Oktagona. «È successo tutto tramite i social perché loro hanno trovato e conosciuto la struttura su Facebook e Instagram», spiegano dallo staff di Oktagona. «Hanno visto e apprezzato i servizi che offriamo e che si sono dimostrati compatibili con le loro richieste: cercavano una location con una spiaggia, con un ristorante e anche con ombrelloni e lettini perché avrebbero voluto sfruttare il nostro mare per fare il bagno ma, sfortunatamente, il forte vento non glielo ha permesso.

Abbiamo gestito tutto tramite Whatsapp, abbiamo concordato menù e tutto il resto telefonicamente. Loro avevano già prenotato la disponibilità della struttura direttamente in America, poi sono venuti a vederla di persona solamente quattro giorni prima dell'evento», proseguono.

Un matrimonio tutto in Puglia

Contrariamente a quanto scritto e riportato da qualcuno nei commenti, nessuno dei presenti era italiano e di conseguenza non poteva esserci veramente nulla che li legasse a Brindisi: «Lis e Samuel hanno semplicemente puntato la Puglia, volevano un matrimonio proprio qui, nella nostra regione. Hanno prima individuato la location delle nozze e poi ci hanno contattato per il pranzo. Hanno visto la struttura, gli eventi che organizziamo, come lavoriamo e quindi hanno deciso di sceglierci per il buffet con parenti e invitati. Sono stati bravissimi anche se lei non ha potuto esserci perché impegnata con gli hair stylist e con il make-up: è stata una bellissima giornata di intrattenimento per i presenti, una bella cosa per noi. Si tratta di una grande soddisfazione, di una vera gratificazione per noi e per tutto lo staff per il lavoro svolto in questi anni. Vuol dire che stiamo facendo bene e ci spinge a fare ancora meglio in futuro», chiude Tommaso Moccia, titolare di Oktagona.

La promozione sui social

Ha giocato un ruolo fondamentale, dunque, la loro presenza sui social e il lavoro svolto sui propri canali online per promuovere il lido e la struttura anche ai clienti stranieri. È così che la spiaggia è finita sotto gli occhi di Lis e Samuel che, da New York, hanno voluto cambiare continente per il loro matrimonio.